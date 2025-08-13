Gündem

İmamoğlu’ndan Adaylık Açıklaması: Birleşme Önemli

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Amerikan medya kuruluşu Bloomberg ile yapmış olduğu röportajda, sorulara danışmanları aracılığıyla yazılı yanıtlar verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bir soruya yanıt veren İmamoğlu, “Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir.” ifadesini kullandı. Bunun yanı sıra, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmasının engellenmesi durumunda alternatif bir adayı destekleme konusunda açık olduğunu belirtti.

Rezan Epözdemir, Adliyeye Sevk Edildi

İki ayrı soruşturma nedeniyle gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye gönderildi.
Özel, Çerçioğlu’yla İddiaları Açıklık Getirdi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçişini doğrulayarak sert eleştirilerde bulundu. Çerçioğlu'nun bu kararını kabul edilemez bulduğunu dile getirdi.

