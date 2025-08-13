İmamoğlu’ndan Adaylık Açıklaması: Birleşme Önemli

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Amerikan medya kuruluşu Bloomberg ile yapmış olduğu röportajda, sorulara danışmanları aracılığıyla yazılı yanıtlar verdi.

MUHALEFETİN BİRLEŞMESİ GEREKİYOR

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bir soruya yanıt veren İmamoğlu, “Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir.” ifadesini kullandı. Bunun yanı sıra, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmasının engellenmesi durumunda alternatif bir adayı destekleme konusunda açık olduğunu belirtti.