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İmamoğlu’ndan Çalışanlara Mesaj Gönderildi

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GÖZALTINA ALMA SONRASI MESAJ

Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarına bir mesaj gönderdi. İmamoğlu, mesajında “Ramazan ayında kul hakkı yiyen ve sizlerle yürüttüğümüz halkçı, icraatçı, milletin malını millete dağıtan bereketli işlerimize mani olan kişi ve yanındaki bir avuç insana karşı, milletimiz için mücadelem devam edecektir” dedi.

HİZMETLERDE AKSAMA OLMAZ

İmamoğlu, açıklamasına “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki kurumlarımızda 6 yıldır mesai yaptığım yöneticilerim, çalışma arkadaşlarım ve emekçi kardeşlerime en sıcak sevgi ve selamlarımı iletiyorum” diye başlayarak, “En büyük güç kaynağım ve moral motivasyonum sizler olacaksınız. 16 milyon İstanbulluya olan hizmetlerinizde en ufak bir aksilik olmayacağı gibi gördüğünüz her vatandaşa benim sıcak selam ve saygılarımı iletiniz. Millet büyüktür.” şeklinde devam etti.

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