İmamoğlu’ndan Erdoğan’a Sandık Çağrısı, Yanıt Gecikmedi

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bazı soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini etkilemeye teşebbüs ettiği iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapis cezası alması ve siyasi yasak talep edilmesi belirtiliyor.

İMAMOGLU’NDAN SANDIK DAVETİ

Gelişmeye ilişkin değerlendirme yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bütün bunların arkasında Erdoğan var. Beni siyasette devre dışı bırakma çabasını gösteren kişinin adı belli. Sayın Cumhurbaşkanı. Kendisini mertçe mindere, sandığa davet ediyorum. Kasımpaşalı gibi davransın, Bizans oyunlarıyla yargı aracılığıyla ayak oyunları yapmayı bıraksın” açıklamasında bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN CEVAP

İmamoğlu’nun bu meydan okumasına Cumhurbaşkanlığı’ndan karşılık 56 dakika sonra geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Devletimizin bağımsız yargı organlarına intikal etmiş meselelerde yürüyen hukuki süreçlerin özellikle muhalefet siyasetçileri tarafından devamlı surette Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la bağdaştırılmaya çalışılması, hem Sayın Cumhurbaşkanımıza atılan büyük bir iftiradır hem de yargı süreçlerini akamete uğratma çabalarıdır” dedi.

ALTUN’DAN ELEŞTİRİLER

Altun, açıklamasında, “Millete hizmet anlamında heybesinde bir kırıntı dahi bulunamadığı için önüne gelene iftira atıp hakaret eden, kirli siyasi hesaplarını ve ilişkilerini gizlemek amacıyla türlü hezeyanlarla gündemi meşgul etme çabasını alışkanlık edinen, işini yapmak, şehrine hizmet etmek yerine her gün ‘Tayyip Erdoğan keşke beni muhatap alsa’ diye debelenip duran tipler bilmelidir ki…” şeklinde ifadeler kullandı. Altun, “Siyasi hayatı ve mücadelesi yarım asra yaklaşan Sayın Cumhurbaşkanımızı bu tip iftiralarla yıpratmaya çalışmak ne size bir şey kazandırır ne de milletimize” diyerek sözlerine devam etti. 2023 seçimlerinde milletin tercihini yaptığına da dikkat çeken Altun, “Kendini millete hizmete adamış ve gece gündüz bu uğurda çalışan bir siyasetçiye, bütün mücadelelerini milletiyle birlikte vermiş bir lidere, Sayın Cumhurbaşkanımıza saçma sapan ithamlar yöneltenlerin önce Recep Tayyip Erdoğan’ı iyice okumalarını, anlamalarını ve nihayetinde gerçekleri görüp bu hatalarından dönmelerini tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.