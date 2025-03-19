İmamoğlu’ndan Gözaltı Öncesi Kararlılık Mesajı

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINDIĞI ANLAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırlanan Ekrem İmamoğlu’nun diploması dün akşam iptal edildi. Bu sabah saatlerinde polis, İmamoğlu’nu gözaltına aldı ve evinde arama yapıyor. İmamoğlu, gözaltına alınmadan önce yaptığı kısa bir açıklamada dikkat çekti.

POLİS MÜDAHALESİNE TEPKİ

Kıyafetlerini giyinirken yaptığı açıklamada, “Üzülerek söylüyorum. Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, sevgili polislerimi bu kötülüğe alet ederek, 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır” ifadelerini kullandı.

YILMADIĞINI VURGULADI

Daha sonra, “Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum, kendimi milletime emanet ediyorum. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim” şeklinde bir mesaj verdi.