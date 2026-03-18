İmamoğlu’ndan Heyecan Verici Mesaj: Yılmıyorum Ve İnanıyorum

İmAMoĞLu’NDAN MESAJ

Silivri Cezaevi’nde bir süredir tutuklu bulunan İmamoğlu’nun iletileri, iletişim için kurulan “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi”nin sosyal medya platformunda paylaşıldı. Paylaşılan videoda, “Yol, ne kadar zorlu ve engebeli de olsa, gelecek güzel günlere yürekten inanıyorum” şeklinde bir not yer aldı.

KENDİ SESİNDEN ÇAĞRI

Videoda kendi sesinden iletilere yer veren İmamoğlu, “Yılmıyorum, korkmuyorum, bir adım geri atmıyorum. Yol ne kadar zorlu da olsa, gelecek güzel günlere yürekten inanıyorum” ifadeleriyle görülüyor. Mesajın sonunda ise yurttaşlara bir çağrı yapılarak, etkinliğe davet gerçekleştirildi.

ETKİNLİK DETAYLARI

Videoda “18 Mart 2026 İstanbul” ve “18 Mart gecesi Saraçhane’deyiz! 20.30” şeklinde bilgiler verildi. Bu açıklamalar, katılımcıları bilgilendirmeyi amaçladı.