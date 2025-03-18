İmamoğlu’ndan İstanbul Üniversitesine Sert Tepki

KIBRIS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ’NDENE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NE GEÇİŞTE ŞAİBE TESPİTİ

Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne geçiş sırasında tespit edilen şaibeler sonucunda hakkında soruşturma başlatılan Ekrem İmamoğlu’nun diploması İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan incelemeyle iptal edildi. Bu sıcak gelişme sonrası gözler İmamoğlu’ndan gelecek yanıt üzerine yoğunlaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaşananları değerlendirmek amacıyla sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulundu. İstanbul Üniversitesi’nin verdiği karara karşı çıkarken, bu kararın hukuksuz olduğunu belirtti. İmamoğlu’nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun kararı HUKUKSUZDUR. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak. Kurtuluş Yok Tek Başına!”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan raporda yer alan tespitler üzerine “resmi belgede sahtecilik” suçundan soruşturma başlattı. İmamoğlu, bu süreçte ifadesi alınmak üzere savcılığa davet edildi.

İmamoğlu hakkında açılan soruşturma kapsamında Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlandığı belirtilen raporda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülen işlemlerin tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulü konularında Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun olmadığı ifade edildi.