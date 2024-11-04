İmamoğlu’ndan Kayyum Atamaları Üzerine Hamle!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYYUM ATAMALARINA DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta İstanbul’un Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından bu sabah Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine de kayyum atadı. Bu durum, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

BELEDİYELER BİRLİĞİ YARIN OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği’nin olağanüstü toplantısına katılacak. Bu toplantıda kayyum atamalarıyla ilgili konuların ele alınması bekleniyor.

SİYASİ PARTİ LİDERLERİNDEN RANDEVU TALEBİ

İmamoğlu, Ankara ziyareti öncesinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte AK Parti dışında TBMM’de grubu olan tüm siyasi partilerin genel başkanlarından randevu almak için girişimlerde bulundu.

DEM PARTİ VE TİP DE GÖRÜŞME LİSTESİNDE

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanı olarak İmamoğlu’nun randevu talep ettiği isimler arasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yer alıyor. Ayrıca, görüşülmesi planlanan siyasi partiyalar arasında DEM Parti ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) da bulunuyor.