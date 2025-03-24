İmamoğlu’ndan Mesaj: Çatışmalardan Uzak Durun

İMAMOĞLU’NDAN GENÇLERE MESAJ

Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Ekrem İmamoğlu, Silivri’den sosyal medya aracılığıyla gençlere seslendi. Mesajında, “Çatışmalardan uzak durun. Benim çok sevdiğim güvenlik güçlerimiz, polislerimiz, halkımıza iyi davranın. Bu akşam hepinizi güler yüzle göreyim” şeklinde ifadeler kullandı.

SEVĞİ VE SAYGIYLA KUCAKLIYORUM

İmamoğlu paylaşımında, “Benim çok kıymetli vatandaşlarım, anneler, babalar, teyzelerim, amcalarım, sevgili gençler, pırlantam çocuklarımız; her birinizi sevgiyle, saygıyla sıcacık kucaklıyorum” dedi. Yaşanan sorunlar karşısında demokrasi devriminin gerçekleştiğini vurgulayan İmamoğlu, 23 Mart’ta CHP’li yol arkadaşları ve vatandaşların oylarıyla Cumhurbaşkanı adayı olarak halk tarafından seçilmiş olmasını kutladı ve umut dolu bir gelecek için birlikte mücadele edeceklerinin altını çizdi.

KORKUYU YENMEK İÇİN BİRLİKTEYİZ

İmamoğlu, “Korkuları artmıştır. Korkacaklar, korksunlar. Çünkü biz milletimizle birlikte; Türkiye ittifakını temsil ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin asil değerlerini, demokrasiyi temsil ediyoruz” dedi. Ayrıca, “Cennet vatanın değerlerini, gelişmeyi, iyi eğitimi, aklı, bilimi, sanatı, sporu, kaliteli yaşamı temsil ediyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu. İmamoğlu, “Bugün çok korkan bir avuç insanın bile ailelerinin gelecekteki mutlu yaşamlarının, huzurunun teminatıyız” açıklamasında bulundu.

İmamoğlu ayrıca, “Çocukların oyun halkasındayım. Birlikte başaracağız. Akşam 20.30’da sizi Saraçhane’de ve tüm meydanlarda izlemeye devam edeceğim” dedi. Gençleri bir kez daha umut vermek adına cesaretlendirdi ve güvenlik güçlerine karşı iyi bir tutum sergilemeleri konusunda uyardı.