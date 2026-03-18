İmamoğlu’ndan Saraçhane’ye Duygu Dolu Çağrı

İmAMOĞLU’NDAN MESAJ: “GELECEK GÜZEL GÜNLERE İNANIYORUM”

Silivri Cezaevi’nde bir yıldır tutuklu bulunan İmamoğlu’na ait mesaj, “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” adlı sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşıldı. Mesajın bulunduğu video, “Yol, ne kadar zorlu ve engebeli de olsa, gelecek güzel günlere yürekten inanıyorum” notuyla yayımlandı.

İMAMOĞLU: “YILMIYORUM, KORKMUYORUM”

İmamoğlu, videoda kendi sesiyle şu ifadeleri aktardı: “Yılmıyorum, korkmuyorum, bir adım geri atmıyorum. Yol ne kadar zorlu da olsa, gelecek güzel günlere yürekten inanıyorum.” Mesajının sonunda yurttaşlara bir çağrı yapıldığı belirtildi.

ETKİNLİK DAVETİ: “18 MART GECE ŞARAÇHANE’DEYİZ!”

Videoda “18 Mart 2026 İstanbul” ve “18 Mart gecesi Saraçhane’deyiz! 20.30” gibi ifadeler yer aldı. Bu açıklama, etkinlikle ilgili bilgilendirmeyi içerdiği için dikkat çekti.