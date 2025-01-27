İmamoğlu’ndan Şaşırtan Açıklama: ‘Satılmış Büyükcanayakın’

HUKUKSUZLUK İDDİALARI VE AÇIKLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Saraçhane Başkanlık Binası Fuaye Salonu’nda son dönemlerdeki “hukuksuzluk” iddiaları, soruşturmalar ve davalar hakkında bir basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına “İlk kez duyacaksınız” diyerek dikkat çekti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Turpun büyüğü heybede” sözlerini hatırlattı. İmamoğlu, yaptığı açıklamalarda “Bugün tek bir isme odaklanacağımız için başka isim vermeye gerek yok” diyerek örneğin dikkat çektiği bilirkişi hakkında bilgiler verdi.

ÜLKENİN SİYASİ SORUNLARI

İmamoğlu, gözler önüne serdiği derin rejim ve sistem sorunlarını eleştirerek, tüm yetkilerin, izinlerin ve talimatların merkezde toplandığını ifade etti. Ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili olarak “Bir yanda yangın faciasının acılarını yaşarken öyle yandan siyasallaşmış yargı eliyle siyasete şekil verme çabasını” gördüklerini aktardı. Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasını da eleştiren İmamoğlu, bu durumun bir akıl tutulması olduğu görüşünü benimsiyor.

BAŞKA BİR TEZGAH

Basın toplantısının “turbun büyüğü” başlığı altında olduğunu belirten Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinden sonra CHP’ye ve belediyelerine yönelik hukuksuz operasyonların devam ettiğini vurguladı. “Türkiye’de bağımsız özerk kurum kaldı mı?” sorusuyla vatandaşların bu konuya nasıl yaklaşacağını ifade etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuya dair her detaydan haberdar olmasını eleştirerek, “Sayın Adalet Bakanı, yargı bağımsız öyle mi?” dedi.

İmamoğlu, yargılandığı bir dosya ile ilgili kritik aşamaları aktardı. Danıştay’ın kararına rağmen kendisine dava açıldığını ve bilirkişinin raporunun bu durumu değiştirmediğini kaydetti. Ortada olmayan bir rapor üzerinden kendisine suçlamalar yapıldığını açıklayan İmamoğlu, “Bunu önce bir mülkiye müfettişi yazdı” ifadelerini kullandı. Bu kişi ve yaptığı işlemlerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu, ancak mahkemenin cevap dahi vermediğini işaret etti. Ayrıca yeni bilirkişi heyetlerinin olumsuz raporlar sunduğunu belirtti.

ÖZEL BİLİRKİŞİ ATAMALARI VE HUKUKSAL SUÇLAR

İmamoğlu, Satılmış Bey isimli bilirkişinin özel olarak bazı dosyalara atandığını ve bu durumun kendilerine yönelik bariz bir art niyet taşıdığını dile getirdi. Bu bilirkişinin daha önce hazırladığı raporun hukuki uygunluğu konusunda tartışmalar çıktığını, hukuksuzluğun devam ettiğini savundu. İstanbul’da binlerce bilirkişi varken, neden hep aynı kişinin seçildiğini sorgulayan İmamoğlu, “Bu iktidar inatla yargı bağımsız diyor” şeklinde bir ifade kullandı. Son olarak, bu bilirkişinin CHP’li belediyelerin dosyalarıyla sürekli karşılaştığını belirtti.