İmamoğlu’ndan Terör ve Yolsuzluk İfadesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Bu operasyon çerçevesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 91 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın iki ayrı dosyası bulunuyor; ilk dosya rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarına, ikinci dosya ise terör suçlamalarına ilişkin. Soruşturmanın terör dosyasında hakkında yakalama kararı bulunan Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gözaltına alındı ve İstanbul Emniyeti’ne götürüldü.

İfade İşlemleri Tamamlandı

Ekrem İmamoğlu, dün ilk dosyaya dair ifade vermişti. İBB Başkanı, Mali Şube’deki ifadesinin ardından bu sabah Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ikinci ifadesini verdi. İfade verme işlemi 5 saat sürdü ve İmamoğlu’nun terör suçlamasına dair ifadesi ise 18 sayfa tuttu. Gözaltındaki kişilerin önümüzdeki saatlerde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Terör Soruşturmasında Yöneltilen Suçlamalar

İkinci soruşturma, kent uzlaşısına ilişkin. Kent uzlaşısı, 2024 yerel seçimlerinde CHP ve DEM Parti’nin ortak aday belirleme sürecini konu alıyor. Bu bağlamda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere, İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensuplarının işe alındığı ve PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçlaması yöneltildi.

İlk İfade ve Suçlamaları Reddetti

İmamoğlu’nun ifade tutanağına göre, soruşturma kapsamında ona “Suç işleme amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fasat karıştırmak ve nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları yöneltildi. İfadesinin başında, “Tarafınıza anlatılan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?” sorusuna, “Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum.” yanıtını verdi. İfadesi sırasında İmamoğlu’na, belediyelerin ihalelerine katılıp katılmadığı soruldu; “İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve geçmişteki belediye başkanları, benim gibi ne ihalelere katılır, ne de ihalelerin sonuçlarını takip etmeye vakti vardır.” dedi.

Gizli Tanık ve İddialara Yanıt Verdi

Gizli bir tanığın, İmamoğlu’nun oğlunun sınıf arkadaşına belediyelerden önemli ihale verildiğini ifade ettiği belirtildi. İmamoğlu, bu iddiaya dair ayrıntılı açıklamayı savcılığa yapacağını söyledi. Gizli tanığın beyanlarına yönelik olarak ise “Bu soruyu muhattap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim.” ifadesini kullandı. İmamoğlu, başka tanıkların reklam şirketleri ve ihale süreçlerine dair beyanlarını da “Bu soruyu muhattap almıyorum.” yanıtıyla geçiştirdi.

Aile Şirketleri Hakkında Bilgi Verdi

İmamoğlu’na aile inşaat şirketlerinin faaliyetleri ile ilgili sorular yöneltildi. İmamoğlu, “Sorunun dayanağı MASAK raporu tarafıma ibraz edilmediği için ayrıntılı bir bilgi veremem.” açıklamasını yaptı. Ayrıca, İmamoğlu’nun inşaat şirketinin yasal satışlarına dair bilgilerin ileride yasal mercilere iletileceğini belirtti. Kendi sahibi olduğu şirketin 36 yıllık aile şirketi olduğunu, belediye başkanı seçilmesinden sonra da şirkette imza yetkisi olmadığını vurguladı.