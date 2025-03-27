İmamoğlu’nun Adaylığı Parti Meclisinde Onaylandı

CHP PARTİ MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI DÜZENLEDİ

CHP Parti Meclisi, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve cumhurbaşkanlığı adaylık süreci gibi önemli meseleleri ele almak üzere olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı kabul edildi.

PARTİ MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARINI KABUL ETTİ

Toplantıda ayrıca, 6 Nisan’da düzenlenecek olan “Olağanüstü Kurultay” kararı da tartışıldı. Parti Meclisi, bu kurultay kararını oy birliği ile onayladı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce 21 Mart tarihinde Saraçhane’de yaptığı basın toplantısında partinin 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultaya gideceğini açıklamıştı. Özel, bu açıklamada kayyum girişimlerini engellediklerinin altını çizmişti. Özgür Özel, “6 Nisan günü ben CHP’nin Genel Başkanı olarak delegelerimize 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiye bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bu süreçte, onların yeniden yetkilendirmesine talibim.” ifadelerini kullanmıştı.

MAHKEME KARARI

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in olağanüstü kurultay kararının iptali için dava açmıştı. Mahkeme, 6 Nisan 2025’te yapılması planlanan 21. Olağanüstü Kurultay’ın yürürlüğünün durdurulması talebini geri çevirmişti.