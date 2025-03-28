İmamoğlu’nun Avukatı Gözaltına Alındı

SUÇ İLE SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından yürütülen soruşturmayı sürdürüyor. İmamoğlu, tutuklanarak görevden uzaklaştırılmış durumda.

AVUKAT GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Pehlivan, evinde gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Pehlivan, İl Emniyet Müdürlüğü’ne transfer edildi.

EL KONULAN ŞİRKETLER

Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında toplamda 12 şirkete el konuldu. El konulan şirketler arasında “BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Vizyonkent Reklam Pazarlama Anonim Şirketi, Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama Anonim Şirketi, 3. Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi, Panoffect Medya Anonim Şirketi, Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Sim Medya Anonim Şirketi, Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Vesa Events Organizasyon Ticaret Limited Şirketi” yer aldı.