İmamoğlu’nun Bulunduğu Cezaevinde Kimler Var?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınıp 51 kişiyle birlikte Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

İMAMOĞLU’NU KİMLER BEKLİYOR?

İmamoğlu’nun kaldığı 15 metrekarelik 9 Nolu Cezaevi’nde iş adamı Osman Kavala, Avukat Can Atalay, eski Esenyurt ve Beşiktaş belediye başkanları Ahmet Özer ile Rıza Akpolat ve menajer Ayşe Barım gibi isimlerin de bulunduğu öğrenildi.

CENAZEVİNDEKİ İLK ANLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun cezaevine giriş anına dair görüntüler ortaya çıktı. İmamoğlu’nun ellerinde kelepçe olmaması dikkat çekmişti.

İLK MESAJINI PAYLAŞTI

Bağlantılı mesajında Ekrem İmamoğlu, Marmara Cezaevi’nden Avukat Hüseyin Ersöz ile görüşerek “İyiyiz, dirençliyiz, milletimize emanetiz” ifadelerini kullandı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Avukatı Hüseyin Ersöz, İmamoğlu ve tutuklu diğer başkanların oldukça dirençli ve iyi göründüğünü, itiraz süreçlerini bu hafta içerisinde başlatmayı beklediklerini belirtti. Ersöz, “4 günlük yorucu gözaltı sürecinin ardından kendileriyle görüştüğümde dışardaki atmosferi merak ediyorlar. Bununla ilgili konuştuk. Güçlü ve dirayetliydi. Hukuka aykırı durumun da farkındaydı” şeklinde ifade etti.