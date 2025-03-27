İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Oylandı

CHP’NİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI

CHP Parti Meclisi (PM), Ekrem İmamoğlu’nun hapse alınması ve cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci gibi kritik konuları gündemine almak için olağanüstü toplandı. Toplantı sonucunda, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı bir oybirliğiyle onaylandı.

Olağanüstü Kurultay Kararı Alındı

Toplantıda, 6 Nisan’da gerçekleştirilecek “Olağanüstü Kurultay” kararı da değerlendirildi. Parti Meclisi, 6 Nisan tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Kurultay kararını oy birliğiyle kabul etti.

Özgür Özel’İN AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Mart’ta yaptığı açıklamada, partinin 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultaya gideceğini duyurmuştu. Özel, bu süreçte “kayyum girişimlerinin önünü kestiklerini” ifade etti. Özgür Özel, “6 Nisan günü ben CHP’nin Genel Başkanı olarak delegelerimize 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiye bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bu süreçte, onların yeniden yetkilendirmesine, onların CHP’nin iradesine tazelemesine talibim. CHP Genel Başkanı olarak partiyi olağanüstü kurultaya götürüyorum ve bunu 23 Mart günü yapacağımız cumhurbaşkanı ön seçimine engel olmaya çalışan kötücül hakla ‘haydi işinize’ diyerek işimize devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Mahkeme Kararı Hakkında Gelişmeler

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in olağanüstü kurultay kararının iptalini istemişti. Ancak başvuruyu değerlendiren mahkeme, 6 Nisan 2025’te yapılacak 21. Olağanüstü Kurultay kararının yürürlüğünün durdurulması yönündeki ihtiyati tedbir talebini reddetti.