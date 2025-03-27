İmamoğlu’nun Davasında 14 Kişiye El Konuldu

YENİ GELİŞMELER YAŞANMAKTA

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili yolsuzluk soruşturmasında önemli bir adım atıldı. Soruşturma çerçevesinde, 14 şüphelinin mal varlıklarına el konulduğu bilgisi kamuoyuna duyuruldu. El konulan mal varlıkları arasında, Murat İlbak, Necati Özkan, Mustafa İlbak, Ali İlbak ve Yusuf İlbak gibi isimler bulunuyor.

İNŞAAT FİRMALARINA EL KONULDU

Başsavcılığın yaptığı açıklamaya göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan Furkan Remzi Ceylan ve Ali Nuhoğlu’na ait inşaat şirketlerine de el konulduğu aktarılıyor. Bu kapsamda Furkan Remzi Ceylan’ın sahibi olduğu İSCON İnşaat ile Ali Nuhoğlu’na ait Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat şirketlerine el konulduğu belirtiliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne el konulduğunu açıklamıştı. El konulan diğer şirketler şu şekilde sıralanıyor: BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Vizyonkent Reklam Pazarlama A.Ş., Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama A.Ş., Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş., Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri A.Ş., Panoffect Medya A.Ş., Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret A.Ş., MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Sim Medya A.Ş., Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Vesa Events Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.