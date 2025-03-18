İmamoğlu’nun Diploma İptali CHP’yi Harekete Geçirdi

İMAMOĞLU’NUN DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlatılan ‘usulsüz diploma’ soruşturmasında kritik bir gelişme meydana geldi. Üniversitenin yaptığı duyuruya göre, İmamoğlu’nun diploması iptal edildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili ilk yorumunu Cumhuriyet gazetesine aktardı.

KARAR TARİHE KARA LEKE OLARAK GEÇTİ

Özgür Özel, “Bu alınan karar, hem karar verenlerin İstanbul Üniversitesi gibi 1453 yılından beri faaliyette olan bir kurumun tarihine bir kara leke olarak geçmiştir. Ama kimse enseyi karartmasın. Sonuçta bu bir idari işlem ve ne baskılarla bu kararın alındığını biliyoruz. İdari yargı açısından zaman geçirilmeden hak aranacak. Kararın iptal edileceğine ben inanıyorum.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Anayasa Mahkemesi benzer bir durumla ilgili olarak, kişinin kendi hilesi olmamasından dolayı iptal edilen diplomanın geri verilmesine ve bu işlemin en geç bir ay içerisinde yapılmasına yönelik karar vermiştir.” dedi.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’ndan önce bir yıl içerisinde birçok kişiye aynı imkânın sağlandığını belirtti ve 28 kişiyle ilgili olarak toplu bir karar alındığını söyledi. “Biz bunun idari yargıdan döneceğine inanıyoruz. En kötü ihtimalle Anayasa Mahkemesi’nin yerleşik uygulamaları mevcut. Kimse enseyi karartmasın.” şeklinde konuşan Özel, CHP’nin 1 milyon 750 bin üyesiyle birlikte, Pazar günü sandık başına daha büyük bir inançla, motivasyonla giderek Cumhurbaşkanı adaylarının arkasında duracaklarını da vurguladı. “Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Hep birlikte arkasında olacağız. Bizi bu organize kötülük çetesi yenemeyecek.” ifadelerini ekledi.