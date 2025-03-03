İmamoğlu’nun Diploma Soruşturmasına Üniversiteden Açıklama

ÜNİVERSİTE AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Şubat 2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2025 tarihli ‘Soruşturma Dosyası’ konulu yazıları Üniversitemize ulaşmıştır. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli ‘Araştırma Raporu’nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir.” ifadeleri yer aldı.

İMAMOĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğuna dair gelen ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan rapordaki sahtecilik tespitleri doğrultusunda, “resmi belgede sahtecilik” suçundan soruşturma başlattı. İmamoğlu, bu soruşturma çerçevesinde ifadesi alınmak üzere savcılığa davet edildi. Başsavcılık, İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine yönlendirdiği yazıda, İmamoğlu’nun diploması dayanak gösterilerek hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amacıyla gerekli adımların bir an önce atılmasını talep etti.