İmamoğlu’nun Diplomasi Davası Gelişiyor

İMAMOĞLU’NA YENİ DAVALAR

Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta gerçekleştirilen operasyon sonrası gözaltına alınmış ve 23 Mart’ta tutuklanarak Marmara Kapalı Cezaevi’ne gönderilmiş. Hakkındaki iddialar ise üniversite diplomasının geçersiz olduğu ve bu belge üzerinden resmi kurumlara sahtecilik yapıldığı yönünde yoğunlaşmış durumda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında zincirleme resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediyor. Savcılık, İmamoğlu’nun kamu görevlerine bu diploma ile başladığını ve sahtecilik eyleminin zincirleme nitelik taşıdığını belirtiyor.

DAVAYA DAİR ÇAĞRI

İBB Hukuk Komisyonu ve İmamoğlu’nun savunma ekibi, davanın duruşmasına yönelik avukatlara ve kamuoyuna çağrıda bulundu. “Diploma gaspına karşı söz sırası İmamoğlu’nda” başlıklı yapılan açıklamada, “12 Eylül Cuma günü saat 11.00’de Silivri’de, Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline ilişkin ceza davasının duruşması görülecektir. Tüm avukat meslektaşlarımızı ve hukuk insanlarını, bu tarihi ana tanıklık etmek için duruşmaya bekliyoruz.” ifadeleri yer aldı.

DURUŞMA YERİ VE GÜNÜNDE DEĞİŞİKLİK

Davanın ilk duruşmasının 11 Eylül 2025 tarihinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde yapılması bekleniyordu. Fakat duruşma, bir gün sonraya, yani 12 Eylül’e ve Silivri Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’ne taşındı. Bu değişiklik, kamuoyunda ve savunma heyetinde “siyasi baskı” iddialarını yeniden gündeme getirdi. CHP Genel Merkezi ve İBB cephesi, dava süreciyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak parti içinden bazı isimler, gelişmeleri “hukuk dışı” ve “siyasi amaçlı” bir sürecin parçası olarak değerlendirdi. Parti kulislerinde, İmamoğlu’na yönelik bu sürecin, muhalefetin 2028 seçim stratejilerine doğrudan müdahale anlamı taşıdığı yorumları yapılıyor.