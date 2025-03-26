İmamoğlu’nun Diploması Hakkında Yeni Gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 35 yıllık üniversite diploması iptal edildi. İmamoğlu’nun eğitim geçmişi ile ilgili yürütülen incelemeler sürerken, yükseköğrenim hayatına başladığı Kuzey Kıbrıs’taki Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) dikkat çekti. Konuyla ilgili olarak GAÜ’nün kurucusu ve Demokrat Parti KKTC Milletvekili Serhat Akpınar açıklamalarda bulundu, yatay geçişin Southeastern Üniversitesi öğrencisi olarak gerçekleştirildiğini ifade etti. Ancak İstanbul Üniversitesi hazırladığı raporda, geçişin KKTC’deki Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden yapıldığını vurguladı.

DÖNEMİN ÖZELLİKLERİ

Olayın Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK)’nun henüz kurulmadığı bir dönemde gerçekleştiğini belirten Serhat Akpınar, GAÜ’nün 1985 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulduğunu ve ilk öğrencilerini o yıl kabul ettiğini söyledi. Akpınar, o zamanlar denklik sürecini Türkiye Talim Terbiye Kurulu’nun üstlendiğini, Sevinç Atabay isimli bir yetkilinin GAÜ’nün denetim sürecini başlattığını da ekledi.

SOUTHEASTERN ÜNİVERSİTESİ İLE İŞBİRLİĞİ

Akpınar, kendilerine üniversitenin İngiltere ya da Amerika’daki bir üniversite ile iş birliği anlaşması yapma önerisi sunulduğunu, onların da Southeastern Üniversitesi ile bu süreci yönettiklerini anlattı. “O dönem YÖK hem hazırlık okulunu, hem de erkek öğrencilerin askerlik tecillerini kabul ediyordu” diyen Akpınar, tüm öğrencilerin o dönem Southeastern Üniversitesi mezunu olduğunu da dile getirdi.