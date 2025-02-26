İmamoğlu’nun Diploması İçin Savcılıktan İnceleme Talebi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN RESMİ YAZI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması hakkında resmi bir yazı gönderdi. Savcılık, diplomanın geçerliliğinin detaylı bir şekilde incelenmesini ve gerektiğinde iptal edilmesi yönünde işlem yapılmasını talep ediyor. Ayrıca, İmamoğlu’nun diplomasının Yüksek Seçim Kurulu gibi resmi kurumlarda kullanıldığına dikkat çekiliyor. Hukuka aykırı bir durum oluşmaması için sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesi öncelikli bir konu haline geldi. Bu durum siyasi gündemi de hareketlendirirken, İstanbul Üniversitesi’nin alacağı karar büyük bir merak konusu.

DİPLOMA TARTIŞMASI RESMİ SÜRECE TAŞINDI

Savcılık, yazısında İmamoğlu’nun diplomasının resmi işlemlerde kullanılmaya devam ettiğini vurguladı. Bu bağlamda, üzerinde durulan belgelerin hukuka uygun olup olmadığının denetlenmesi gerektiği ifade edildi. İstanbul Üniversitesi’ne yapılan başvurunun ardından izlenecek süreç ise merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu gibi devlet kurumlarının kullanmış olduğu evraklarla ilgili olası hukuki risklerin değerlendirilmesi talep ediliyor. Bu gelişmenin siyasi sonuçları olabileceği ve hukuki süreçlerin yakından takip edileceği öngörülüyor.