İmamoğlu’nun Diploması İnceleme Altında

DİPLOMA İLE İLGİLİ RESMİ YAZI GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin resmi bir yazı gönderdi. Savcılık, diplomanın geçerliliğinin incelenmesini ve iptal edilmesi yönünde işlem yapılmasını talep ediyor. İmamoğlu’nun diplomasının Yüksek Seçim Kurulu gibi resmi kurumlarda kullanıldığına vurgu yapıldı. Ayrıca, “Hukuka aykırı bir durum oluşmaması için hızlı hareket edilmesi” istendi. Bu gelişmeler, siyasi gündemi canlandırırken, İstanbul Üniversitesi’nin nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

DAVALAR RESMİ SÜRECE TAŞINDI

Savcılığın yazısında, İmamoğlu’nun diplomasının resmi işlemlerde kullanılmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Bu nedenle, diplomanın dayanak gösterilen belgelerinin hukuka uygun olup olmadığının denetlenmesi gerektiği belirtildi. İstanbul Üniversitesi’ne yapılan başvurunun ardından izlenecek sürecin ne olacağı heyecanla bekleniyor.

HUKUKİ RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLDİ

Yüksek Seçim Kurulu gibi devlet kurumlarının kullandığı evraklarla ilgili hukuki risklerin değerlendirilmesi yönünde talepler geldi. Bu gelişmenin siyasi sonuçlarının olabileceği ve hukuki süreçlerin yakından takip edileceği öngörülüyor. Eğitim, hukuk ve siyaset gibi alanlarda kapsamlı bir etki oluşturması bekleniyor.