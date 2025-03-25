İmamoğlu’nun Kaldığı Cezaevinde Kimler Var?

İMAMOĞLU TUTUKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklandı ve birlikte 51 kişi ile Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

CEZAEVİNDEKİ DURUM

İmamoğlu, 15 metrekarelik bir hücrede kaldığı 9 Nolu Cezaevi’nde iş adamı Osman Kavala, Avukat Can Atalay, eski Esenyurt ve Beşiktaş belediye başkanları Ahmet Özer ile Rıza Akpolat ve menajer Ayşe Barım’ın da bulunduğu ifade edildi.

İLK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İbb’ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun cezaevine giriş anına dair görüntüler gündeme geldi. İmamoğlu’nun ellerinde kelepçe olmaması bu sırada dikkat çekti.

MESAJINI PAYLAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Marmara Cezaevi’nden avukatı Hüseyin Ersöz ile yaptığı görüşme sonrasında, “İyiyiz, dirençliyiz, milletimize emanetiz” şeklinde bir mesaj paylaştı.

DURUMUNU AÇIKLADI

Avukat Hüseyin Ersöz, İmamoğlu ve diğer tutuklu başkanların iyi göründüğünü ve dirençli olduklarını belirtti. Ersöz, itirazlarının bu hafta içerisinde yapılmasını beklediklerini ifade etti. “4 günlük yorucu gözaltı sürecinin ardından kendileriyle görüştüğümde dışardaki atmosferi merak ediyorlar. Güçlü ve dirayetliydi. Hukuka aykırı durumun da farkında” dedi.