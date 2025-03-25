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İmamoğlu’nun Tutuklu Olduğu Cezaevi 9 Numara

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanarak 51 kişiyle birlikte Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

CEZAEVİNDEKİ DURUM

İmamoğlu’nun, 15 metrekarelik bir hücrede kaldığı 9 Nolu Cezaevi’nde iş adamı Osman Kavala, Avukat Can Atalay, eski Esenyurt ve Beşiktaş belediye başkanları Ahmet Özer ve Rıza Akpolat ile menajer Ayşe Barım’ın da bulunduğu ifade ediliyor.

İMAMOĞLU’NUN MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun cezaevine girişi sırasında çekilen görüntüler yayımlandı. İmamoğlu’nun ellerinde kelepçe olmaması dikkat çekti. Ayrıca, İmamoğlu Marmara Cezaevi’nden avukatı Hüseyin Ersöz ile yaptığı görüşmede, “İyiyiz, dirençliyiz, milletimize emanetiz” mesajını paylaştı.

AVUKATIN AÇIKLAMALARI

Avukatı Hüseyin Ersöz, İmamoğlu ve diğer tutuklu başkanların oldukça dirençli ve iyi göründüklerini, itirazlarını bu hafta içinde yapmayı planladıklarını belirtti. Ersöz, “4 günlük yorucu gözaltı sürecinin ardından onlarla görüştüğümde dışardaki atmosferi merak ediyorlar. Güçlü ve dirayetliydiler, hukuka aykırı durumun da farkındaydılar” şeklinde ifade etti.

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