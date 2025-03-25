İmamoğlu’nun Yerine Kimin Geçeceği Belirsiz

İMAMOĞLU TUTUKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması sonucunda tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderiliyor.

TOPLANTIYA GÖZLER ÇEVRİLDİ

İmamoğlu’nun yerine İBB’ye kimin başkanvekili olacağı merak edilirken, gözler yarın saat 13.00’te belediye meclisinin başkan vekilini seçmek üzere gerçekleştireceği toplantıya odaklandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 314 üyenin yer aldığı belirtilirken, CHP’nin 185, AK Parti’nin 120, MHP’nin 6 ve BBP’nin 2 üyesi bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin başkan vekili adayı olarak göstereceği isim henüz kesinleşmedi.

KULİSLERDE MALUM İSİMLER DOLAŞIYOR

CHP kulislerinde, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gibi isimler öne çıkarken, Belediye Kanunu’nda yer alan bir madde CHP’nin planlarını ciddi şekilde etkiliyor.