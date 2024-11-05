İmamoğlu Randevuyu Yeniden Talep Edecek

BAHÇELİ’DEN İMAMOĞLU’NA GÖRÜŞME REDDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilere açıklamalar yaptı. Bahçeli, kendisinden randevu isteyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmeyeceğini belirtti. MHP lideri, “Ne maksatla talep ettiğini bilmiyorum. Siyasetini tasvip etmediğim için görüşmeyi uygun bulmuyorum. Çünkü görüşme istismarla, yanlış yorumlarla MHP’yi bulaştırmak istiyor olabilirler. Biz daha dikkatli olmak mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NDAN YENİDEN RANDEVU TALEBİ

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Ankara’da kayyum atamalarına karşı siyasi parti liderleriyle bir araya geldi. İmamoğlu, kazanılan belediyelerin idari işlemlerle gasp edildiğini savunarak, “Bu kime yapılırsa yapılsın karşısında olacağız.” dedi. MHP lideri Bahçeli’nin randevu talebini reddetmesine rağmen, İmamoğlu kendisiyle görüşme talebini yineleyeceğini açıkladı. “Biz istismar diye bir kelimeyi, yakın çevremizden bile geçirmeyiz.” diyen İmamoğlu, “Biz nezaketi iyi biliriz. Randevu talep ettiğimiz yere girip çıkmayı da iyi biliriz. Bundan asla kimse endişe etmemeli, edemez de.” ifadelerini kullandı.

ZİYARETLER TEMİNAT ALTINA ALMA GİRİŞİMİDİR

Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla mevcut olduğunu belirten İmamoğlu, “Bu ziyaretler herkesin altına teminat altına alma girişimidir.” şeklinde açıklamalarda bulundu.