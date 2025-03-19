İmamoğlu ‘Suç Örgütü’ İddiasıyla Gözaltında

GÖZALTILARLA İLGİLİ GELİŞMELER

CHP’deki para sayma görüntüleri ve ‘Kent uzlaşısı’ soruşturmaları çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İmamoğlu, evine yapılan arama sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İstanbul Valiliği, şehir genelinde 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu. Emniyet güçleri, İmamoğlu’nun residence bölgesinde geniş güvenlik önlemi aldı.

İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMASI

Gözaltına alınan İmamoğlu, yaptığı ilk açıklamada, “Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum” dedi. Danışmanı Murat Ongun’un da gözaltına alındığı aktarıldı. 100’e yakın gözaltı kararı olduğu ve bu operasyonun, Medya A.Ş. ve Kent Uzlaşısı ile ilgili olduğu bilgisi verildi. İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan da gözaltına alındı. Türkiye kamuoyu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen bu geniş çaplı operasyonun detaylarını tartışıyor.

GÖZALTINA ALINANLARIN LİSTESİ

Gözaltı kararlarının bulunduğu listedeki isimlerden bazıları şunlardır: Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, ve diğer birçok kişi. Operasyonun kapsamı oldukça geniş olarak nitelendiriliyor. Soruşturmanın detayları arasında Medya A.Ş. ihaleleri ve terör suçlamaları yer alıyor. İdari ve hukuki süreçlerin sürmesi bekleniyor.

SAVCILIK AÇIKLAMASI

Savcılığın açıklamasında ise, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; para sayma görüntüleri üzerine re’sen başlatılan soruşturma neticesinde, Ekrem İmamoğlu ve bir grup iş insanı hakkında usulsüz bağış toplama, rüşvet ve irtikap eylemleri tespit edildi” denildi. Organize suç örgütü olarak değerlendirilen yapının faaliyetleri ve İBB içinde yürütülen ihalelere yönelik raporlar doğrultusunda harekete geçildi.

GÖZALTI İDDİALARI YALANLANIYOR

Ayrıca, basında yer alan İmamoğlu’nun anayasal düzeni ortadan kaldırmak suçlamasıyla gözaltına alındığına dair haberlerin doğru olmadığı bildirildi. Açıklamada, “Bu tür iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturma, belirli suçlamalar üzerinden yürütülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

SOSYAL MEDYA REAKSİYONU

Günaydın sosyal medya hesabında, “20 araç dolusu kolluk kuvveti gelmiş durumda” şeklinde bir açıklama yaptı. İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, gözaltına alındığını duyurarak, halkı Ekrem İmamoğlu’nu koruma ve destekleme çağrısı yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ise durumu takip ettiklerini belirtti: “Yaşatılan sürecin büyük bir titizlikle takipçisi olacağız.”