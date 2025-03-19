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İmamoğlu: Yılmayacağımı Bilmenizi İstiyorum

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İMAMOĞLU’NUN DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması dün akşam iptal edildi. Bu sabah saatlerinde polis ekipleri, İmamoğlu’nu gözaltına aldı ve evinde arama yapmaya başladı.

POLİS MÜDAHALESİ VE İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMASI

Gözaltına alınmadan önce İmamoğlu, evinde kıyafetlerini giyerken kısa bir açıklamada bulundu. İmamoğlu, “Üzülerek söylüyorum. Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, sevgili polislerimi bu kötülüğe alet ederek, 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır.” dedi.

MÜCADELE VURGUSU

İmamoğlu sözlerine, “Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum, kendimi milletime emanet ediyorum. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim.” cümleleriyle devam etti.

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