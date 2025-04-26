İmamoğlu, Yolsuzluk Soruşturması Kapsamında Görüntülendi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında sürdürülen yolsuzluk soruşturmasını devam ettiriyor. Soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun da içinde bulunduğu birçok şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalar yer alıyor.

GÖRÜNTÜLERDE KORUMALARIN HAREKETLERİ

Soruşturma dosyasına dahil edilen yeni görüntüler, İstanbul’daki bir otelde 12 Ekim 2024’te meydana gelen olayları ortaya koyuyor. Görüntülerde, bavuluyla otele gelen bir kişinin, İmamoğlu ile şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmeden 50 dakika önce korumalarının salona geldiği dikkat çekiyor. Korumaların, görüşmenin gerçekleştirileceği salonu 09.14’te bantla kapatarak görüntü alımını engellediği tespit ediliyor. İmamoğlu’nun ise belirtilen saatte 10.04’te otele geldiği süreçte bu detaylar kaydedildi.