imf-den-pakistan-a-1-4-milyar-kredi

PATIKAN’A YENİ KREDİ ONAYI

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, Pakistan’a iklim dayanıklılığı fonu kapsamında 1,4 milyar dolarlık yeni bir kredi verilmesini onaylıyor. Bunun yanı sıra, 7 milyar dolarlık mevcut programın ilk incelemesini tamamlayarak yaklaşık 1 milyar dolarlık nakit dilimin serbest bırakılmasına da onay verildiği bildiriliyor.

IMF tarafından yapılan açıklamada, “Pakistan’ın program kapsamındaki politika adımları, küresel zorluklara rağmen ekonomik istikrarın sağlanması ve güvenin yeniden tesisi açısından önemli ilerlemeler kaydetti” deniliyor. Söz konusu incelemenin tamamlanmasıyla, program çerçevesindeki toplam ödeme miktarı 2 milyar dolara çıkıyor.

KREDİDEN HENÜZ ÖDEME YAPILMADI

Öte yandan, iklim dayanıklılığı fonu kapsamında onaylanan yeni krediden henüz herhangi bir ödemenin yapılmadığı ifade ediliyor.