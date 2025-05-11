IMF, Pakistan’a 1,4 Milyar Dolar Kredisi Verdi

IMF’DEN PAKİSTAN’A YENİ KREDİ ONAYI

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, Pakistan için iklim dayanıklılığı fonu çerçevesinde 1,4 milyar dolarlık yeni kredi verilmesine onay verdi. Bunun yanı sıra, 7 milyar dolarlık mevcut programın ilk incelemesi tamamlanarak yaklaşık 1 milyar dolarlık nakit dilimin serbest bırakılmasına da yeşil ışık yaktı.

PAKİSTAN’IN İLERLEMESİ GÖZLEMLENDİ

IMF tarafından yapılan açıklamada, “Pakistan’ın program kapsamındaki politika adımları, küresel zorluklara rağmen ekonomik istikrarın sağlanması ve güvenin yeniden tesisi açısından önemli ilerlemeler kaydetti” şeklinde bilgilendirme yapıldı. Bu incelemenin tamamlanmasıyla program çerçevesindeki toplam ödeme miktarı 2 milyar dolara ulaşmış oldu.

İKLİM DAYANIKLILIĞI FONU KREDİSİ BEKLEMEDE

Diğer yandan, iklim dayanıklılığı fonu kapsamında onaylanan krediden henüz herhangi bir ödeme yapılmadığı belirtildi.