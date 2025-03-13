Spor

İmmobile Transferinde Ülkesi İlk Tercih

immobile-transferinde-ulkesi-ilk-tercih

IMMOBILE’İN GOL HASRETİ BİTTİ

Beşiktaş’ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Tecrübeli santrfor, Süper Lig’de oynanan 6 müsabakada gol atamayarak sürdürdüğü gol hasretine Gaziantep FK maçında son verdi. Immobile, bu karşılaşmada kullandığı penaltıyla takımına önemli bir katkı sağladı ve morali yükseldi.

SEZON SONUNDA TRANSFER OLACAK MI?

35 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda büyük olasılıkla başka bir takıma transfer olması bekleniyor. Immobile’i, ABD ve Suudi Arabistan kulüplerinin izlediği yönünde bilgiler mevcut. Bu sezon Beşiktaş forması ile 32 maçta sahada kalan Immobile, 15 gol ve 3 asistlik bir performans sergiliyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

İstanbul’un 10 Yılda Nüfus Değişimi

İstanbul’un sosyoekonomik durumu üzerine bir rapor açıklandı. Rapor, kentin nüfusunun hızla batıya kaydığını ve Beylikdüzü’nde son on yılda nüfusun yüzde 67 oranında arttığını ortaya koydu.
Ekonomi

Konut Satışlarında Zirvedeki İller Hangileri?

Şubat ayında Türkiye'de konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %20.1 artışla 112 bin 818'e yükseldi. İstanbul, Ankara ve İzmir en fazla satış yapılan iller oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.