İmmobile Transferinde Ülkesi İlk Tercih

IMMOBILE’İN GOL HASRETİ BİTTİ

Beşiktaş’ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Tecrübeli santrfor, Süper Lig’de oynanan 6 müsabakada gol atamayarak sürdürdüğü gol hasretine Gaziantep FK maçında son verdi. Immobile, bu karşılaşmada kullandığı penaltıyla takımına önemli bir katkı sağladı ve morali yükseldi.

SEZON SONUNDA TRANSFER OLACAK MI?

35 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda büyük olasılıkla başka bir takıma transfer olması bekleniyor. Immobile’i, ABD ve Suudi Arabistan kulüplerinin izlediği yönünde bilgiler mevcut. Bu sezon Beşiktaş forması ile 32 maçta sahada kalan Immobile, 15 gol ve 3 asistlik bir performans sergiliyor.