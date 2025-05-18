İmrahor Millet Bahçesi Açıldı

DOĞAYA DUYARLI ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, doğaya ve yaşama önem veren bir şehircilik anlayışı ile çalışmalarını aktif olarak sürdürüyor. Bakanlık, Bakan Murat Kurum’un liderliğinde birçok projeye imza atarak doğayla uyumlu yaşam alanları yaratıyor. Bu hedef doğrultusunda, Kurum’un öncülüğünde inşa edilen millet bahçeleri yalnızca betonlaşmaya karşı bir alternatif sunmuyor, aynı zamanda şehir hayatına soluk kazandırarak insanlara huzur sağlıyor.

YENİ BİR MİLLET BAHÇESİ AÇILIŞI

Ankara, bu vizyonun en güncel örneği olan İmrahor Millet Bahçesi ile buluşuyor.