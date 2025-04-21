İmralı’da Öcalan’la Yeni Görüşme!

DEM PARTİ HEYETİ ÖCALAN İLE DÖRDÜNCÜ GÖRÜŞMEYİ GERÇEKLEŞTİRDİ

DEM Parti’nin heyeti, Abdullah Öcalan ile İmralı’da dördüncü kez bir araya geldi. Yapılan açıklamada, bu görüşmenin yaklaşık 5 saat sürdüğü, ancak görüşme detaylarının henüz kamuoyuyla paylaşılmadığı aktarıldı. Heyette, Van Milletvekili Pervin Buldan ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Önceki İmralı ziyaretlerinde bulunan İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi süreci nedeniyle bu kez heyette bulunmadı.

GÖRÜŞMELERİN GÜNDEMİ

DEM Parti vekilleri, ilk görüşmeyi 28 Aralık 2024’te yapmış, ikinci görüşme ise 22 Ocak’ta gerçekleşmişti. 27 Şubat’taki üçüncü görüşmede, Öcalan’ın PKK’ye silah bırakma çağrısı yapması önemli bir gelişme olarak kaydedildi. Ayrıca, Önder ve Buldan, 10 Nisan Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de bir araya geldikleri bir görüşme gerçekleştirmişti.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ AÇIKLANACAK

DEM Parti’nin, bu son görüşmenin içeriğiyle ilgili ilerleyen günlerde kamuoyuna bir açıklama yapması bekleniyor.