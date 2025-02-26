İmralı İçin Adalet Bakanlığı’na Başvuru Yapıldı

DEĞERLİ HAZIRLIKLAR

Ayşegül Doğan, DEM Parti’nin İmralı heyetinin adaya gitmek için hazırlıklarını başlattığını duyurdu. Doğan, “Başvuru bugün itibarıyla Adalet Bakanlığı’na iletildi. En kısa sürede, bu haftayı tamamlamadan, heyetin Sayın Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gitmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME PLANI

Doğan’ın açıklamalarına göre, üçüncü İmralı görüşmesinin bu hafta içinde gerçekleşmesi planlanıyor. Başvurunun Adalet Bakanlığı tarafından değerlendirilmesinin ardından heyetin ada ziyareti için onay bekleniyor. Görüşme, İmralı sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

SÜRECİN ŞEFFAFLIĞI

DEM Parti’nin İmralı görüşmelerine verdiği önem, parti sözcüsünün açıklamalarında da belirgin bir şekilde öne çıkıyor. Sürecin şeffaf ve hızlı bir şekilde ilerlemesi amacıyla çalışmaların sürdüğü kaydediliyor.