İmranoğlu ve İBB’ye Yönelik Kararlar Açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürüttüğü yolsuzluk ve “kent uzlaşısı” soruşturmalarında önemli bir gelişme kaydedildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen 92 şüphelinin savcılık ifadeleri alındı. Bugün saat 09.00 itibarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliği, kararlarını açıklamaya başladı. Sürecin detayları ve hakimlik kararları ise merakla bekleniyor.

YOLSUZLUK VE TERÖR İDDİALARIYLA BAŞLATILAN OPERASYON

Soruşturma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarına dayandırılarak açıldı. Bunun yanında, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da arasında bulunduğu 7 kişi “kent uzlaşısı” gerekçesiyle terör bağlantıları iddialarıyla suçlanıyor. Savcılık, yolsuzluk dosyasında 5 kişiyi “suç örgütü kurmak ve yönetmek” gibi ağır suçlarla, 84 kişiyi ise “suç örgütüne üye olmak” ve “rüşvet” suçlamalarıyla hakimliğe sevk etti.

TUTUKLAMA KARARLARI VE SERBEST KALANLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında Ekrem İmamoğlu, Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Buğra Gökce, Murat Ongun, Ali İlbak, Mahir Polat, Mehmet Ali Çalışkan, Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı ve Tuncay Yılmaz yer alıyor.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan bazı isimler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ercan Saatçi, Ahmet Palazoğlu ve Alihan Aydın, “yurt dışı çıkış yasağı” ve “imza şeklinde adli kontrol tedbiri” şartıyla serbest bırakılanlar arasında bulunuyor. Diğer serbest kalan isimler ise Canan Münüklü, Birsen Şahin ve Vahit Doğan gibi kişileri içeriyor.