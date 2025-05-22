İnan Kıraç, Evinden Kaçırıldı İddia Edildi

İNAN KIRAÇ’IN EVLİLİK İPTALİ BAŞVURUSU

İnan Kıraç, 2024 Aralık ayında Emine Alangoya ile yaptığı evlilikle gündeme gelmişti. Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, evliliğin iptali için İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesine başvurdu. Mahkeme, İnan Kıraç’ın Adli Tıp Kurumu’nda nörolojik testlerden geçmesine karar verdi. İnan Kıraç, vasi tayini ve kısıtlama taleplerini değerlendiren Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu’nda heyete çıkmıştı. Kıraç’a yapılan testler sonrası oluşturulan rapor mahkemeye gönderildi.

GEÇİCİ VASİ ATAMASI YAPILDI

Raporda, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği ifade edildi. Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç’ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar vererek, Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin’i geçici vasi olarak atadı. Mahkeme ayrıca, Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen vasilik davasının sonucunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

SAĞLIK KONTROLÜ KARARI VERİLDİ

İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, İnan Kıraç’ın sağlık durumu dolayısıyla özel bir hastanede kapsamlı bir sağlık kontrolüne alınmasına hükmetti. Ayrıca, mahkeme Emine Alangoya’nın 1 ay boyunca İnan Kıraç’a ve konutuna yaklaşmamasını karara bağladı.

İDDİALAR VE KAÇIRILMA OLACAK MI?

Patronlar Dünyası’nın haberine göre, bu karardan saatler sonra, hastaneye bazı kişilerle birlikte gelen Emine Alangoya’nın İnan Kıraç’ı otomobile bindirip hastaneden kaçırdığı iddia edildi. Vasilerin otomobili durdurma çabalarına rağmen, Alangoya ve beraberindekiler hastaneden ayrıldı.

BİR YALOVA SEFERİ

Emine Alangoya, İnan Kıraç ile birlikte Yalova’ya kadar gitti. Daha sonra İstanbul’a geri dönen Alangoya, İnan Kıraç’ı Vaniköy’deki yalısına bırakarak çocuklarının evine gitti.

KAÇIRILDI İDDİALARI YALANLANDI

Hastaneden yapılan açıklamada, “Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanmış, Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç’ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.