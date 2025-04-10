İnanıyoruz ki Barış Nitelikli Adımlarla Devam Edecek

DEMOKRATİK SİYASETİN GELECEĞİ

Heyetin açıklamaları dikkat çekti. Sırrı Süreyya Önder, “İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset tabanı hem de barış bundan sonra seri ve nitelikli adımlarla devam edecek.” dedi. Bu ifadeler, sürecin ilerleyeceğine dair umut verici bir mesaj taşıyor.

GÖRÜŞMENİN ÖNEMİ

Pervin Buldan ise görüşmenin çok önemli olduğunu belirtti. Kendisi, “Bunun önemli bir görüşme olduğunun altını önemle çizmek istiyorum.” şeklindeki sözleriyle, gerçekleşen diyalogların kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.