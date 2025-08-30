‘İnat Box’ Uygulamasıyla 14 Milyon Kayıp

İŞLEM YAPILDI

İnternet üzerinden yasadışı bir şekilde ücretli dizi, film ve spor müsabakalarını yayınlayan uygulamalarla 46 kişinin banka hesaplarından toplamda 14 milyon 714 bin 354 lira çaldığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli olan bu operasyonda 21 ilde 43 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 27’si tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönlendirmesiyle İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirilen çalışmalarda, ‘İnat Box’ adı verilen uygulamanın cep telefonlarına indirilip, bu uygulama üzerinden yasa dışı yayınların yapıldığı belirlendi.

GECE YAPILAN HUCUMLAR

Şüphelilerin, zararlı yazılım kullanarak özellikle gece saatlerinde uygulamanın kullanıcılarının internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları anlaşıldı. Bu yöntemle toplamda 46 kişinin banka hesaplarından 14 milyon 714 bin 354 lira haksız kazanç elde edildi. Soruşturma sürecinde yapılan finansal analizler, banka kamera kayıtları, HTS ve baz istasyonu sinyal incelemeleri sonucunda 75 şüpheli belirlendi. Ayrıca, bu şüphelilerden 7’sinin cezaevinde, 1’inin ise yurtdışında bulunduğu öğrenildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu çalışmaların ardından 26 Ağustos’ta İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 67 şüpheliden 43’ü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10’u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 33 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı’na yönlendirildi. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 27’si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve hakimlik sorguları sonucu tutuklanan 27 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.