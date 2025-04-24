İnci Taneleri Dizisi Kanal D’ye Veda Etti

DİZİDE YENİ DÖNEM BAŞLADI

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi ünlü isimleri buluşturan İnci Taneleri dizisinde bir dönem sona eriyor. Kanal D ekranlarında yayımlanan dizinin yeni bölümü, seyircinin karşısına fazlasıyla tartışmalı sahnelerle çıkıyor. Ortalığın karışmasına neden olan bu gelişmeler, dizinin izleyicilerini de etkiliyor.

TAHSİS YÜKSEK, TEPKİLER ARTMIŞKEN

Yeni dönemin detaylarının açıklanmasıyla, izleyicinin tepkisi hızla artıyor. Özellikle hikayenin ağır ilerlemesi, İnci Taneleri hayranlarının beklentilerini karşılamıyor. Tansiyonun yükselmesi, izleyiciler arasında tartışmaları beraberinde getiriyor ve beklenen karar nihayet alınıyor.