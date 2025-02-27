İnci Taneleri Dizisinde Reyting Kaybı Artıyor!

İNCI TANELERİ DİZİSİNDE HEYECAN ARTARKEN DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Perşembe akşamları Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşan İnci Taneleri dizisi, her bölüm sonrası heyecan yaratmaya devam ediyor. Ancak dizinin hayranları, büyük sırların açığa çıkmasıyla birlikte gelişmelerden iyice muzdarip hale geliyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi ünlü isimleri bir araya getiren İnci Taneleri dizisi, izleyici kitlesindeki düşüşü sürdürüyor.

REYTİNGLERDEKİ DÜŞÜŞ CAN SIKICI OLDU

Reytingler bakımından sürdürülen düşüş, İnci Taneleri dizisinde hikayenin ağır ilerlemesiyle birlikte can sıkıcı bir hal almış durumda. Diziyle ilgili bu olumsuz gelişmeler, izleyicinin ilgisini kaybetmesine neden oluyor. Hayranlar, dizinin gidişatından dolayı endişelerini dile getiriyor.