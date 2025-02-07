İnci Taneleri’nde Sır Perdesi Aralandı

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜ ŞOK ETKİSİ YARATTI

Kanal D’nin popüler dizisi ‘İnci Taneleri’nin son bölümü izleyicileri derinden etkiledi. Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem, karısının ölümünde kimin sorumlu olduğunu açıkladı. Yıllar önce eşinden uzak kaldığı dönemde tanıştığı Canan’ın kendi çocuğunun Hande’yi merdivenlerden itmesi sonucu öldüğünü doğruladı. Bu itiraf Cihan ile Nehir’i yıkarken tüm gerçekler bir bomba etkisi yarattı. Ekran başındakiler duygusal anlar yaşadı.

AZEM’İN KABULLENDİĞİ ACI GERÇEKLER

Azem, karısını öldürmekle suçlanıp cezaevine girdikten sonra, yıllardır gizlediği acı gerçekle yüzleşti. Cihan ile Nehir’e, yıllar önce ayrıldığı anneleri sayesinde tanıştığı kadının kendisinden çocuk sahibi olduğunu iddia ettiğini ve ona inanmadığını belirtti. “Varlığını bile bilmediğim çocuğum Hande’yi öldürdü!” dedi. Azem, Canan’ın kendisini takip ederek berberden saçını alıp DNA testi yaptırdığını ve sonuçları yok saydığını anlattı. Canan, yanında küçük bir erkek çocuğuyla Hande’nin kapısına geldiğinde her şeyin seyrinin değiştiğini belirtti.

GERÇEKLERİN YÜKÜ

Cihan ile Nehir, gerçekleri öğrendikten sonra sarılıp ağladı. Nehir, sinir krizi geçirerek çığlıklar attı. Teselli arayışına giren Cihan, bu süreçte babası Semi ile ilişkisinde nasıl bir yol seçeceği konusunda kararsız kaldı. Acıyla başa çıkmaya çalışan Nehir ile Cihan, üzerlerindeki yüklerden kurtulmaya çalıştı. Cihan, Semi’den teselli ararken Nehir eski kötü alışkanlıklarına geri döndü.

AZEM’İN YALNIZLIĞI VE DİLBER’İN İSYANI

“Yaşananların tek sorumlusu benim” diyerek herkesten uzaklaşan Azem, kimseye adresini vermedi. Bu durumu merak eden Dilber ve arkadaşları onu aramaya başladı. Azem, İzzet’i arayarak yanına çağırdı ve “Beni merak etmesinler söyle” dedi. Diğer yandan, sahnede dans ederek üzüntüsünü bastırmaya çalışan Dilber, pavyona gelenlerin ona sataşması sonucu öfkesini masaya atlayarak gösterdi.

DİZİNİN GELECEĞİ VE OYUNCU KADROSU

Dizinin finalinde Azem, kimseye haber vermeden uzak bir yere gitti ve “Belki ikinci bir kitapta, o da yayınlanmayacak nasılsa” diyerek yazmayı sürdürdü. “Bir ormanın hiçliğin ortasında bağıra çağıra türkü söyler gibi değil, hıncını bir türküden alır gibi” diyerek acılarını dile getirdi. İnci Taneleri’nin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu ve birçok isim yer alıyor. Projenin yönetmeni Şenol Sönmez diziyi her perşembe saat 20.00’de Kanal D ekranlarına getiriyor.