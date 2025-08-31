İncir Hırsızları, Üreticileri Rahatsız Ediyor

İNCİR HASADI BAŞLADI

Türkiye ekonomisine büyük oranda katkı sağlayan ve ülke pazarının yüzde 80’ini karşılayan Aydın’da, incir hasadı süreci başladı. Üreticiler sabahın erken saatlerinde bahçelerine inerek hem incir topluyor hem de topladıkları ürünleri kaliteye göre seçiyor. Ancak bu yıl yaşanan kuraklık, bazı arazilerde verimi olumsuz etkiliyor.

KURAKLIĞIN ETKİLERİ

Germencik ilçesi Mursallı Mahallesi’nde üretim yapan Tansel Önder, “Sezon sulanan arazilerde iyi ama sulanmayan yerlerde ciddi düşüş var. Ağaçlar kuruyor, kuraklık çok etkili. Mutlaka sulama yapılmalı” diyor. Üretim yaparken sadece sulama konusunda yapılan uyarılar değil, aynı zamanda piyasa durumlarından da etkileniyorlar.

Önder, geçen yılki fiyatlardan alım yapılmak istenmesinin üreticiyi zora soktuğunu belirtiyor ve, “Herkesin makul seviyede para kazanması lazım. Piyasaya müdahale edilirse üretici bu işi sürdüremez. Fiyatlar geçen senenin en az yüzde 50 üzerinde olmalı” diye ekliyor. Devletin sağladığı hibe ve düşük faizli kredilere de minnettar olduğunu vurguluyor.

İNCİR HIRSIZLARININ GERÇEĞİ

Öte yandan, üreticilerin en büyük sorunlarından biri de incir hırsızlığı. Önder, “Buralarda çeteleşme var. Jandarma yakalıyor ama şüpheliler tutuksuz bırakılıyor ve ertesi gün geri geliyor. Bunun yasal zemine oturtulması gerekiyor” diyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YETERSİZ

Bahçelerde çalışan işçiler, alınan önlemlere rağmen hırsızların önüne geçemediklerini bildiriyor. Ali Oral, “Geceleri bekçi bırakıyoruz, telleri kesip giriyorlar. Jandarma motorlarla dolaşıyor ama hırsızları her yerde görebiliyorsunuz” şeklinde ifade ediyor. Zeycan Oral ise işçilerin yorgun olmasına rağmen hırsızlar yüzünden rahat uyuyamadığını belirtiyor. “Sabah 6’da başlıyoruz, öğlen 2’de bırakıyoruz. Hırsızlar olmasa çok iyi olurdu” diyor.

Kurutma aşamasında incirler kalite ve kuruluk durumuna göre gruplandırılıyor. İşçilerden Menekşe Tufan, “Kurusunu alıyoruz, kalitesine göre gruplandırıyoruz. Birinci, ikinci diye ayırıyoruz. Sabah 6’da iş başı yapıyoruz, öğlen 2’de bırakıyoruz” şeklinde konuşuyor.