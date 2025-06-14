İncirlik Üssü’nde Huzur Söz Konusu

ORTA DOĞU’DA YENİ TANSİYON KAYNAĞI

Orta Doğu’da gerilim yeniden yükseliyor. Bir hafta içerisinde birçok ülkeye saldırılar düzenleyen İsrail’in yeni odak noktası İran oldu. İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıların ardından İran, sert karşılıklar vererek misilleme yaptı. Bu karşılıklı hamleler, sabaha kadar devam etti.

İNCİRLİK ÜSSÜ’NDEKİ DURUM

Hava saldırılarının ardından bölgedeki stratejik askeri noktalar daha dikkatli bir gözle izlenmeye başlandı. Bu noktaların başında, Adana’da yer alan NATO’nun önemli üslerinden biri olan İncirlik Hava Üssü geliyor.

OLAĞANÜSTÜ HAREKETLİLİK NE DURUMDA?

Saldırılar sonrası gelişmelere dair alarm durumunun artırılabileceği bekleniyor. Ancak, şu ana kadar Adana’daki İncirlik Üssü’nde olağanüstü bir hareketlilik gözlemlenmedi. Yerel kaynaklar, üs çevresinde sessizliğin hakim olduğunu ve olağanüstü askeri faaliyetlerin görülmediğini belirtiyor.