İnegöl’de Çivi Gözüne Saplandı

FECİ OLAY İNEGÖL’DE MEYDANA GELDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir mobilya fabrikasında talihsiz bir kaza yaşandı. İslam O., çivi tabancasıyla mobilyaya kumaş çaktığı esnada, bir çivi ahşaba çarpıp fırladı ve sağ gözüne saplandı.

KAZANIN SONUCU GÖRME YETİSİ KAYBOLDU

Olay sonucunda İslam O.’nun, sağ gözüne saplanan çividen dolayı görme yetisini kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi İnegöl Devlet Hastanesi’nde yapılan işçi, durumu kritik olduğundan dolayı gözündeki çivinin çıkarılması için Bursa’daki özel bir göz hastanesine sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrasında jandarma, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Kazanın sebebinin belirlenmesi için gerekli incelemeler sürüyor.