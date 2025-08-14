İnegöl’de Talihsiz Mobilya Kazası

FECİ KAZA BURSALI İŞÇİYİ MAĞDUR ETTİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yer alan Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir mobilya fabrikasında talihsiz bir olay yaşandı. İslam O., çivi tabancasıyla mobilyanın üzerine kumaş çaktığı sırada kaza geçirdi.

GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

Yaşanan olayda, çivi ahşaba çarparak fırladı ve işçinin sağ gözüne saplandı. İlk müdahalesi İnegöl Devlet Hastanesi’nde yapılan İslam O.’nun görme yetisini kaybettiği belirlendi.

ÇİVİNİN ÇIKARILMASI İÇİN SEVK YAPILDI

Gözündeki çivinin çıkarılması için işçi, Bursa’da bulunan özel bir göz hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili olarak jandarma soruşturma başlattı.