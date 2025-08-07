İnek Sağarken Elektrik Akımına Kapıldı

OLAYIN GEÇMİŞİ VE NEDENİ

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesinde yaşanan olayda, Hacı Osman M. evinin ahırında ineğini sağmaya çalışırken sağım makinesindeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı. Bu durum, yardım etmek amacıyla olay yerine gelen akrabaları İsmail C. ve Eren C.’nin de elektrik akımına maruz kalmasına yol açtı.

KOMŞULARIN HIZLI MÜDAHALESİ

Diğer vatandaşların olayı fark edip hızlı bir şekilde müdahale etmesi, 3 kişinin hayatını kurtardı. Komşuların zamanında yaptığı müdahale, durumu daha büyük bir felakete dönüştürmeden önledi.

YARALILARIN DURUMU VE HASTANE SÜRECİ

Olay sonucunda yaralanan 3 kişi, hemen olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı bilgisi verildi.