İnfaz Düzenlemesi Adalet Komisyonu’ndan Geçti

YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ HAKKINDA GELİŞMELER

Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edildi. Bu teklifle, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı gereği İcra ve İflas Kanunu’nda bazı değişiklikler gerçekleştiriliyor.

Paketin İçeriği

Önerilen düzenlemelere göre, istinaf ve temyiz müracaatları ile incelemelerde, davanın açıldığı ya da şikayet başvurusunun yapıldığı parasal sınırlar dikkate alınacak. İstinaf ve temyiz başvurusunda esas alınan parasal sınırın, bölge adliye mahkemesi ya da Yargıtay kararları sonucunda yeniden verilen hükümlerde uygulanmaması sağlanıyor. Anayasa Mahkemesinin iptal kararına dayanan Noterlik Kanunu’nda ise noterlerin, görev ve sorumluluklarına aykırı hareketlerine karşı disiplin cezası uygulaması getiriliyor.

Bu yeni düzenlemeye göre noterlere; kınama, para cezası, geçici işten çıkarma ve meslekten çıkarma gibi cezalar uygulanabilecek. Bu cezalardan bazıları ilgili fiillerin nitelik ve ağırlığına göre belirlenecek. Ayrıca, disiplin cezası uygulamaları ile ilgili zamanaşımı süreleri de net bir şekilde tanımlanıyor.

Sözleşmeye Dayalı Yargı Süreçleri

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda da değişiklikler olduğuna göre, Danıştay ve idare mahkemelerinde açılan davalarda duruşmaların zorunlu olduğu kararların belirlenmesinde, davanın açıldığı tarihteki parasal sınır esas alınacak. Türk Ceza Kanunu’ndaki değişiklikle, suça teşebbüs durumunda verilecek hapis cezasının alt ve üst sınırları artırılıyor. Kasten yaralama suçları için de benzer güncellemeler yapılmış durumda.

Bu çerçevede, kasten yaralama suçunun mağdur üzerindeki etkilerinin hafif olması durumunda, ceza süreleri artırılırken, kadına yönelik işlenen suçlarda da ceza alt sınırı yükseltiliyor. Örneğin, kasten yaralama sonucu ölüm meydana gelmesi halinde verilecek hapis cezasının süreleri de yeniden düzenleniyor.

Tehdit Suçuyla Mücadele

Yeni düzenleme ile tehdit suçuna karşı etkin mücadele ve caydırıcılık sağlanacak. Hapis ceza süreleri tehdit eylemlerine ilişkin olarak artarken, özellikle silah kullanımı ile gerçekleştirilen tehditlerde cezaların üst sınırları artırılmış durumda.

Çeşitli suçlar için hapis cezalarının artırılması teklifi, özellikle trafik güvenliği ve internet ortamında işlenen suçların cezaları için de geçerli. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan fiillere karşı öngörülen hapis cezası süreleri artırılırken, internet ortamında yapılan yayınlara dair düzenlemelerde de bazı değişiklikler yapılıyor.

Bu yeni düzenlemeler, ceza infaz kurumlarında yer alan hükümlülerin durumu ve hakları üzerinden de önemli değişiklikleri getiriyor. Özellikle, 80 yaşını aşmış hükümlüler için konutta infaz uygulanacak şekilde düzenlemeler yapılıyor. Bunun yanı sıra, ağır hastalık ya da engellilik durumlarında ceza infazını konutlarında geçirmeye yönelik önlemler ve izleme şartları getiriliyor.

İnternet ve Yayın Düzenlemeleri

In internet ortamında yapılan yayınlarla ilgili hukukun düzenlemesi için yeni maddeler ekleniyor. Bu maksatla, içeriklerin yayından çıkarılması veya erişimin engellenmesi konusundaki prosedürler de daha açık bir hale getiriliyor. Özellikle, internet üzerinden kişilik haklarının ihlal edilmesi durumlarında sulh ceza mahkemeleri devreye alınarak, başvuruların hızla ele alınması sağlanıyor.

Özellikle erişim sağlayıcıların bu düzenlemelere uygun davranmaması durumunda uygulanacak para cezaları net bir şekilde tanımlanıyor. Süreçlerin nasıl takip edileceği ile ilgili de kapsamlı hükümler oluşturuluyor.

Bu değişikliklerin, hukuk sisteminin etkinliğini artıracağı ve toplumsal barışı sağlamak adına önemli adımlar olacağı düşünülüyor.