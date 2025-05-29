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İnfaz Düzenlemesine Dair Yeni Açıklama

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MECLİS’TE YAPILAN AÇIKLAMALAR

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis’teki siyasi partiler gezisi sonrasında düzenlediği basın toplantısında açıklamalar yaptı. İlke TV yayınına katılan Temelli, infaz düzenlemesinin bugün TBMM Adalet Komisyonu’na gelmesini beklediklerini aktardı. Temelli, söz konusu düzenlemenin yalnızca hasta tutuklu ve hükümlüleri kapsamına alacağını belirtti.

DAHA SONRAKİ DÜZENLEMELER ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERİ İÇERECEK

Temelli, “Bu infaz paketinde infaza dair çok önemli bir değişiklik yok. İktidar maalesef böyle bir adımı atmadı.” diyerek mevcut durumu eleştirdi. Ayrıca, “Yoğun çalışmamıza, yaptığımız önerilere, istişarelere rağmen gerçek anlamda bir infaz düzenlemesini bundan sonraki paketlerde yapılacağını söylediler.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

SERT RİSKLERİN BULUNDUĞU DÜZENLEMELER SONBAHARDA

Temelli, “Diğer infaz düzenlemelerinin belli riskler barındırdığı için sonbahara bırakıldığını söylediler. Pakette hasta tutsaklara dair bir düzenlemeyi göreceğiz. Onun dışında beklenen infaz düzenlemesini maalesef göremeyeceğiz.” ifadelerini kullandı. Temelli, bu düzenlemenin bayram öncesi yasalaşma ihtimali olduğunu da vurguladı.

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