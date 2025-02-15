Influencer Ashley St. Clair’den Şaşırtan İddia

31 YAŞINDAKİ ASHLEY ST. CLAIR’IN BEBEK AÇIKLAMASI

Ashley St. Clair, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak, “Beş ay önce dünyaya bir bebek getirdim. Babası Elon Musk. Çocuğumuzun mahremiyetini ve güvenliğini korumak için bunu daha önce açıklamamıştım” dedi. St. Clair, medyayı çocuğunun mahremiyetine saygı göstermeye çağırdı.

ELON MUSK’TAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk, St. Clair’in iddialarını yalanladı. Musk, konu hakkında detaylı bir açıklama yapmaktan kaçınırken, sosyal medyada hızla yayılan bu haberle ilgili sessizliğini sürdürmeye devam ediyor.

MUSK’IN ÇOCUKLARI VE AİLE HAYATI

Elon Musk, dört farklı kadından toplam 12 çocuk sahibi. İlk eşi Justine Wilson ile ikizleri ve üçüzleri olan Musk’ın, şarkıcı Grimes ile üç çocuğu ve Neuralink yöneticisi Shivon Zilis ile de üç çocuğu bulunuyor. Eğer St. Clair’in iddiası doğru çıkarsa, Musk’ın 13. çocuğu Ashley St. Clair’den olacak.

MAHREMİYET TALEBİ VE SOSYAL MEDYA GÜNDEMİ

St. Clair, yaptığı açıklamalarda çocuğunun güvenliği ve mahremiyeti için hassasiyet gösterilmesini talep etti. Sosyal medya platformlarında bu iddia ile ilgili birçok tartışma ve yorum ortaya çıkarken, olay hızla büyük bir magazin konusu haline geldi.